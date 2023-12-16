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Живая Кубань

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Экс-футболист «Спартака» и сборной России просится в «Краснодар»

Экс-футболист «Спартака» и сборной России просится в «Краснодар»

Экс-футболист «Спартака» и сборной России просится в «Краснодар»Бывший игрок московского «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил, что хотел бы пройти стажировку в «Краснодаре» у Владимира Ивича.

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