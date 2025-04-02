Российские компании сохраняют инвестпрограммы, несмотря на рост ставок

Порядка 90% эмитентов с кредитным рейтингом от умеренно высокого (А-) и выше от «Эксперт РА» не собираются снижать программы капитальных инвестиций и продолжат привлекать средства на облигационном рынке, сообщают «Ведомости» со ссылкой на обзор «Эксперт РА».
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