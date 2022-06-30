АПЛ «Красноярск» выходит на испытания

На днях начались ходовые испытания очередной атомной подлодки пр. 885М «Ясень-М». Подводный крейсер К-571 «Красноярск» впервые вышел в море, и теперь ему предстоит подтвердить расчетные характеристики и продемонстрировать все свои возможности.