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Huckabee Top Aide Tried Quashing US Embassy Reports To Protect Israeli Govt: NYT

Huckabee Top Aide Tried Quashing US Embassy Reports To Protect Israeli Govt: NYT

Huckabee Top Aide Tried Quashing US Embassy Reports To Protect Israeli Govt: NYT Via Middle East Eye A top aide to US ambassador to Israel Mike Huckabee has repeatedly altered or suppressed embassy reporting that would have been critical of Israeli activities in the occupied West Bank and Gaza Strip, according to a New York Times investigation.

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