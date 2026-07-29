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Аргументы недели

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«Я потерял всё, кроме того, что отдал»: протоиерей Владимир Полторак — о старце, который знал секрет Рая, и о нашем оглушительном молчании

«Я потерял всё, кроме того, что отдал»: протоиерей Владимир Полторак — о старце, который знал секрет Рая, и о нашем оглушительном молчании

В мире, где о духовности говорят громче всего те, кто дальше всего от неё, особенно ценны голоса, которые действительно что-то значат.

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