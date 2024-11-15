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Наверх идут ложные доклады? Со "штурмом" Купянска поторопились. Эксперты рассказали о проблемах русской армии: "Кровью платит солдат"

Наверх идут ложные доклады? Со "штурмом" Купянска поторопились. Эксперты рассказали о проблемах русской армии: "Кровью платит солдат"

Военкор Юрий Подоляка ранее сообщил о ложных докладах по Курскому направлению, которые крайне негативно сказываются на боеспособности наших частей.

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