Лионель Месси: «Уверен, с «Интер Майами» все будет прекрасно. Не терпится начать это путешествие!»

«Я рад оказаться в Майами и полон желания сражаться за клуб и помогать ему расти дальше. Нас ждут увлекательные времена, я готов отдавать всего себя без остатка! Я рад, что выбрал этот город вместе со своей семьей, и уверен, что с «Интер Майами» все будет прекрасно.
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