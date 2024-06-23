Готовим вкуснейший тутманник

Тутманик — это блюдо болгарской кухни. По оригинальному рецепту готовят с брынзой. Если кто не любит брынзу, можно заменить обычным сыром, если нет брынзы, можно смело использовать сыр сулугуни или соленый творог.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии