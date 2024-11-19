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Песков заявил, что РФ всегда рассматривала ядерное оружие как меру сдерживания

Песков заявил, что РФ всегда рассматривала ядерное оружие как меру сдерживания

Российская Федерация всегда рассматривала ядерное оружие как меру сдерживания, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря об утверждении основ государственной политики в данной области.

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