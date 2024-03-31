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Tour Championship 2024. Расписание трансляций

Tour Championship 2024. Расписание трансляций

1 — 7 апреля 2024, Tour Championship 2024, (рейтинговый по снукеру), Manchester Central, Манчестер, Англия, Великобритания Победитель предыдущего турнира: Шон Мерфи Tour Championship 2024 Все Новости Tour Championship 2024 Голосования и опросы Tour Championship 2024 Tour Championship 2024.

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