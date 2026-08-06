В Реутове проходит выставка картин «Соловьев + Соловьев»

В Музейно-выставочном центре Реутова до 15 августа можно посетить выставку «Соловьев + Соловьев». На экспозиции представлены работы двух художников середины 1960-х годов — Евгения Ниловича Соловьева и Владимира Семеновича Соловьева.
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