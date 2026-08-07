Минобороны оптимизирует работу с обращениями граждан

Замминистра обороны РФ - руководитель аппарата МО генерал-полковник Виталий Шулика провел совещание с сотрудниками общественных приемных военных округов и флотов, чтобы проанализировать эффективность взаимодействия с гражданами, сообщили в военном ведомстве.
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