© Рамиль Ситдиков/РИА НовостиШведская лыжная ассоциация совместно со Шведской спортивной конфедерацией намерена запретить выдачу виз российским спортсменам для участия в чемпионате мира 2027 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на SVT.