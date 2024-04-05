Прошел обучающий семинар по соблюдению законодательства о труде во время весенне-полевых работ.

Сегодня в большом зале Бобруйского райисполкома прошел семинар-учеба по соблюдению трудового законодательства во время весенне-полевых работ под руководством начальника отдела правовой работы комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома Ольги Коцеловской.
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