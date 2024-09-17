Алтайским охотникам начали выдавать разрешения на добычу бобра

Охотиться на зверька можно будет с 1 октября 2024 года по 28 февраля 2025-го в 15 районах края В Алтайском крае начали прием заявлений на выдачу разрешений на добычу бобра, сообщили в региональном Минприроды.
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