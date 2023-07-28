ВСУ хотели устроить новый теракт: сегодня беспилотник атаковал Москву

Татьяна Владимировна

Какой позор! Дроны врага в самом сердце России! прямо на бошки москвичам валятся и до Кремля долетают! Ужас! А Белгород так вообще - ИТ збитая мишень! Наша "хвалебная" оборонка, вообще ничего не может или настолько слаба армия страны??? Ёлки - палки!? противопоставить им и элементарно ?