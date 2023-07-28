Средства ПВО сбили дрон. С помощью него киевская власть хотела устроить теракт в столице России. Но БПЛА был подавлен.
ВСУ хотели устроить новый теракт: сегодня беспилотник атаковал Москву
Комментарии
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Татьяна Владимировна
Какой позор! Дроны врага в самом сердце России! прямо на бошки москвичам валятся и до Кремля долетают! Ужас! А Белгород так вообще - ИТ збитая мишень! Наша "хвалебная" оборонка, вообще ничего не может или настолько слаба армия страны??? Ёлки - палки!? противопоставить им и элементарно ?
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7 час.
ТВ
Татьяна Владимировна
Стыдно , что так мы слабы!
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7 час.
НН
Надежда Никитина
Скажу мягко....вы не умная женщина или провокатор. Выбирайте.
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7 час.
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