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ВСУ хотели устроить новый теракт: сегодня беспилотник атаковал Москву

ВСУ хотели устроить новый теракт: сегодня беспилотник атаковал Москву

Средства ПВО сбили дрон. С помощью него киевская власть хотела устроить теракт в столице России. Но БПЛА был подавлен.

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Комментарии
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Татьяна Владимировна
Какой позор! Дроны врага в самом сердце России!  прямо на бошки москвичам валятся и до Кремля долетают! Ужас! А Белгород так вообще - ИТ збитая мишень!   Наша &quot;хвалебная&quot; оборонка, вообще ничего не может или настолько слаба армия страны??? Ёлки - палки!? противопоставить им и элементарно ?
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