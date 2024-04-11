ByteDance нарастила прибыль на 60 % и обогнала по темпам роста Tencent и Alibaba По итогам ...

ByteDance нарастила прибыль на 60 % и обогнала по темпам роста Tencent и AlibabaПо итогам 2023 года ByteDance нарастила прибыль на 60 % и обогнала по темпам роста своих крупнейших конкурентов в онлайн-отрасли — компании Tencent и Alibaba.