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СК РФ: в Челябинске из-за ЧП в школе задержали замдиректора охранной организации

СК РФ: в Челябинске из-за ЧП в школе задержали замдиректора охранной организации

Следственное управление СК РФ по Челябинской области после происшествия в школе &numero;68 в административном центре региона завело уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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