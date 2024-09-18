СК РФ: в Челябинске из-за ЧП в школе задержали замдиректора охранной организации

Следственное управление СК РФ по Челябинской области после происшествия в школе №68 в административном центре региона завело уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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