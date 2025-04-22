Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Депутат Рады Мазурашу: криминал похищает людей под видом сотрудником военкомата

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Безнаказанность украинских военкомов за насильственную мобилизацию привела к тому, что криминальные элементы на Украине начали похищать людей, маскируясь под сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

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