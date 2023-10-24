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Царьград

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Канонизация Александра Суворова: 3 миллиона человек внесли свой вклад в обретение русского святого

Канонизация Александра Суворова: 3 миллиона человек внесли свой вклад в обретение русского святого

Канонизация Александра Васильевича Суворова - Царьград предоставляет каждому возможность внести свой вклад в обретение ещё одного русского святого, покровителя и помощника нашего воинства и страныВ августе 2023 года Священный Синод Русской Православной Церкви по предложению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла постановил передать в Синодальную комиссию по канонизации святых вопрос о прославлении в качестве угодника Божьего великого русского полководца Александра Васильевича Суворова.

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