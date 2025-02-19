Синоптик Шувалов: москвичей ожидает тёплая погода в начале марта

В конце февраля Москву и Московскую область ожидает оттепель, но к концу первой декады марта вновь могут вернуться морозы, сказал в беседе с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
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