Кишинёв пошёл ва-банк: Молдова и Украина разыгрывают карту Колбасны

Молдова и Украина снова что-то замышляют недоброе по отношению к Приднестровью. На этот раз Кишинёв и Киев решили давить на Тирасполь и Москву путём игры в плохого и хорошего полицейских вокруг склада боеприпасов в Колбасне.
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