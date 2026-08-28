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Концерт Канье Уэста все-таки состоится: подробности

Концерт Канье Уэста все-таки состоится: подробности

Организаторы вышли на связь. фото: Scott Dudelson/Getty ImagesРанее мы рассказывали нашим читателям о том, что концерт рэпера Канье Уэста попал под угрозу срыва, подробнее об этом можно узнать в нашем материале «Концерт Канье Уэста отменяется: что говорят представители „Газпром Арены“".

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