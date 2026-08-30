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Царьград

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Минобороны: ПВО уничтожила 494 украинских дрона за ночь 30 августа

Минобороны: ПВО уничтожила 494 украинских дрона за ночь 30 августа

В ночь на 30 августа, силы ПВО России успешно перехватили и уничтожили 494 украинских беспилотника. Атаки были нанесены по 18 регионам, включая Московский регион, Краснодар и Крым.

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