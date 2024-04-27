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Военный эксперт назвал верный признак начала создания ВС России большой санитарной зоны

Военный эксперт назвал верный признак начала создания ВС России большой санитарной зоны

Военный эксперт Василий Дандыкин назвал верный признак начала создания российскими войсками большой санитарной зоны.

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