Военный эксперт назвал верный признак начала создания ВС России большой санитарной зоны

«Вынесли высокопоставленных офицеров НАТО»: ВКС РФ мощным ударом разнесли объект врага в Харькове: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, Последние новости Украины сегодня, к утру 28.04.24 г.