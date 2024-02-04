Джабаров вспомнил о ядерном арсенале из-за плана Киева о демилитаризованной зоне

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров напомнил секретарю СНБО Украины Алексею Данилову о российском ядерном потенциале после его слов о "демилитаризованной зоне" до Москвы.
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