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Бастрыкин потребовал доклад после жалобы инвалида из Алтайского края

Бастрыкин потребовал доклад после жалобы инвалида из Алтайского края

Житель села Рожнев Лог рассказал, что ему не предоставляют транспорт и он вынужден самостоятельно ездить на лечение Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку в связи с обращением инвалида из села Рожнев Лог Алтайского края о нарушении его прав, сообщает пресс-служба ведомства.

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