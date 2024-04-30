Бастрыкин потребовал доклад после жалобы инвалида из Алтайского края

Житель села Рожнев Лог рассказал, что ему не предоставляют транспорт и он вынужден самостоятельно ездить на лечение Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку в связи с обращением инвалида из села Рожнев Лог Алтайского края о нарушении его прав, сообщает пресс-служба ведомства.