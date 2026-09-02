"Русгидро" рассчитывает начать проект Нижне-Зейской ГЭС к 2026 году

Компания "Русгидро" ожидает одобрения ДПМ для Нижне-Зейской ГЭС до конца 2026 года. На Восточном экономическом форуме Роман Бердников сообщил о планах строительства в Амурской области и возврата инвестиций в гидрогенерацию.