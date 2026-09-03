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Среднедушевые доходы жителей Алтайского края превысили 50 тысяч рублей

Среднедушевые доходы жителей Алтайского края превысили 50 тысяч рублей

Среднедушевые доходы жителей Алтайского края перешагнули 52 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата о среднедушевых доходах населения за первое полугодие 2026 года.

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