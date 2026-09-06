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Мировое обозрение

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«Перевод будет?» Песков поделился впечатлениями от неожиданного выступления Пашиняна

«Перевод будет?» Песков поделился впечатлениями от неожиданного выступления Пашиняна

Рабочие моменты многосторонних саммитов порой дают больше материала для наблюдений, чем официальные коммюнике.

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