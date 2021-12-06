Вечерняя Москва

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Поправки в закон о госзакупках вступают в силу с 2022 года

Поправки в закон о госзакупках вступают в силу с 2022 года

С 1 января 2022 года в России вступают в силу поправки в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые упростят самую процедуру закупок и повысят ее эффективность.

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