Поправки в закон о госзакупках вступают в силу с 2022 года

С 1 января 2022 года в России вступают в силу поправки в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые упростят самую процедуру закупок и повысят ее эффективность.
С 1 января 2022 года в России вступают в силу поправки в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые упростят самую процедуру закупок и повысят ее эффективность.
Свежие комментарии