Моя семья. Счас...
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Я замужем. У меня нет подруг. И я счастлива(с)

Я замужем. У меня нет подруг. И я счастлива(с)

«Я замужем. У меня нет подруг. И я счастлива!!!» «Подруги все завистливые, думают только о себе и обрадуются, если у меня в семье что-то будет плохо.

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Комментарии
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Галина галинка
Я тоже была счастлива без подруг в браке, пока не ушел муж, а сейчас даже в отпуск съездить не с кем. Это если коротко…
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15 час.
Владимир Алтайцев
Как мужчина, говорю, что автор прав  на  100%. Если  жена нормальный  человек, то никакая  гнилая  подруга  её  не собьёт с толку. Как и равно  самая  замечательная  подруга не остановит  женщину  от  пакости, если  она так воспитана.
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13 час.

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