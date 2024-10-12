«Я замужем. У меня нет подруг. И я счастлива!!!» «Подруги все завистливые, думают только о себе и обрадуются, если у меня в семье что-то будет плохо.
Я замужем. У меня нет подруг. И я счастлива(с)
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина галинка
Я тоже была счастлива без подруг в браке, пока не ушел муж, а сейчас даже в отпуск съездить не с кем. Это если коротко…
Ответить
15 час.
Владимир Алтайцев
Как мужчина, говорю, что автор прав на 100%. Если жена нормальный человек, то никакая гнилая подруга её не собьёт с толку. Как и равно самая замечательная подруга не остановит женщину от пакости, если она так воспитана.
Ответить
13 час.
Свежие комментарии