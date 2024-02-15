Рядом с Орловской областью после атаки беспилотника загорелась нефтебаза

В Курской области в результате атаки беспилотника произошло возгорание на нефтебазе. Как пишут «Курские Известия», о нападении БПЛА на энергетический объект сообщил губернатор региона Роман Старовойт в 01:33 ночи 15 февраля.
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