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Артиллеристы ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районе Гуляйполя, уничтожено 15 боевиков

Артиллеристы ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районе Гуляйполя, уничтожено 15 боевиков

Руководитель пресс-службы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Восток» Александр Гордеев указал на тот факт, что артиллерийские подразделения ударили по местам расположения сил киевского режима неподалёку от населённого пункта Гуляйполе.

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