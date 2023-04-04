Руководитель пресс-службы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Восток» Александр Гордеев указал на тот факт, что артиллерийские подразделения ударили по местам расположения сил киевского режима неподалёку от населённого пункта Гуляйполе.
Руководитель пресс-службы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Восток» Александр Гордеев указал на тот факт, что артиллерийские подразделения ударили по местам расположения сил киевского режима неподалёку от населённого пункта Гуляйполе.
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