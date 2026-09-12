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РИА Новый день

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Средства ПВО сбили 230 украинских дронов за ночь

Средства ПВО сбили 230 украинских дронов за ночь

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили 230 вражеских беспилотников. В Самарской области в результате налета пострадал один житель, повреждены нескольких многоквартирных домов.

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