Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Вот так неожиданность: NASA случайно обнаружила подо льдами Гренландии заброшенную военную базу США времён Холодной войны.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Вот так неожиданность: NASA случайно обнаружила подо льдами Гренландии заброшенную военную базу США времён Холодной войны.
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