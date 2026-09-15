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Царьград

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Исаков назвал выгодные вложения в ОФЗ, облигации и фонды 2026 года

Исаков назвал выгодные вложения в ОФЗ, облигации и фонды 2026 года

Дмитрий Исаков, основатель платформы Lender Invest, предложил консервативным инвесторам на 2026 год рассмотреть ОФЗ с доходностью до 15%, корпоративные облигации – до 18% и фонды денежного рынка.

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