Исаков назвал выгодные вложения в ОФЗ, облигации и фонды 2026 года

Дмитрий Исаков, основатель платформы Lender Invest, предложил консервативным инвесторам на 2026 год рассмотреть ОФЗ с доходностью до 15%, корпоративные облигации – до 18% и фонды денежного рынка.
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