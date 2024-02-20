Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Ученые исследуют феномен «кровавого льда» в акватории Приморского края

Ученые исследуют феномен «кровавого льда» в акватории Приморского края

Приморские ученые нашли в акватории Японского моря красный лед. Феномен зафиксировали в ходе мониторинга в районе Морской биологической станции «Восток» в одноименном заливе, сообщает пресс-служба Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского ДВО РАН.

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