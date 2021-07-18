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Названы категории граждан, которым полагаются социальные доплаты к пенсии

По поручению президента с 1 апреля 2019 года был изменен порядок индексации ежемесячных выплат. Социальную доплату к пенсии смогут получить все неработающие пенсионеры, размер обеспечения которых не достигает прожиточного минимума в регионе.

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