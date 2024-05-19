В МИД КНДР заявили, что вынуждены принять меры после ядерного испытания США

Данные действия ведут к к обострению мировой гонки ядерных вооружений Проведённое США на полигоне в Неваде субкритическое ядерное испытание может привести к обострению мировой гонки ядерных вооружений, по этой причине Пхеньян вынужден принять необходимые меры.
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