В Думу внесут законопроект о выплатах домохозяйкам

Согласно пояснительной записке, предусмотренные выплаты будут рассчитываться исходя из величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в конкретном регионе, передает корреспондент The Moscow Post.
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