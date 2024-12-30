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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Драйзайтль сократил отставание от Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ – 55 очков против 60. Кучеров с 54 идет на 3-м месте, Макдэвид с 52 – на 5-м

Драйзайтль сократил отставание от Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ – 55 очков против 60. Кучеров с 54 идет на 3-м месте, Макдэвид с 52 – на 5-м

Форвард «Эдмонтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Анахаймом» (3:5).  На счету 29-летнего немецкого форварда стало 55 (26+29) очков в 36 играх.

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