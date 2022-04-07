«Лейкерс» винят Уэстбрука и травмы в неудачном сезоне. Пелинка получит еще один шанс

Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка имеет хорошие шансы на то, чтобы сохранить должность и попробовать вернуть команду в число претендентов на титул в следующем сезоне.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх