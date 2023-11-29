Все передано союзникам: в немецких войсках не осталось комплексов ПВО Mantis

Вооруженные силы ФРГ сообщили, что у них больше не осталось 35-мм установок ПВО. Как указывается в издании Altair, последние Mantis были переданы Словакии:Это означает, что бундесвер больше не располагает дульной зенитной артиллерией.
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