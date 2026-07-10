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Esteo Exlantix ET8 для России: старт приема предзаказов и цена

Esteo Exlantix ET8 для России: старт приема предзаказов и цена

Esteo Exlantix ET8 для России: старт приема предзаказов и цена[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В начале июня выяснилось, что гамму отечественного бренда Esteo, созданного российской компанией «АГР Холдинг» и китайской фирмой Defetoo, пополнят модели Exlantix ET и ES.

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