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Оренбуржцы с улицы Терешковой шокированы состоянием сквера

Оренбуржцы с улицы Терешковой шокированы состоянием сквера

Сквер с богатым дендрологическим составом площадью 2,3 га был заложен в 1990 году. Здесь растут вязы, сосны, черемуха, рябина, ясень, клен, а также много кустарниковых — боярышник, кизильник блестящий, ирга, тамариск, клен татарский, снежноягодник.

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