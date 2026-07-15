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Зверев отдыхает на яхте с Надалем после финала «Уимблдона»

Александр Зверев отдыхает с друзьями и Рафаэлем Надалем после финала « Уимблдона ». Фото с яхты выложил Эрик Демут – соучредитель и генеральный директор Bitpanda.

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