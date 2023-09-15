Ключевые вопросы для родителей перед отправкой ребенка в школу

Перед началом учебного года каждый родитель сталкивается с множеством вопросов: как обеспечить здоровье и физическую активность ребенка, какие учебные предметы нуждаются в дополнительном внимании, как развивать навыки, которые пригодятся в будущем.
Перед началом учебного года каждый родитель сталкивается с множеством вопросов: как обеспечить здоровье и физическую активность ребенка, какие учебные предметы нуждаются в дополнительном внимании, как развивать навыки, которые пригодятся в будущем.
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