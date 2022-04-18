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Минфин США назвал российский ВПК следующей целью американских санкций

Shen Hong/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Следующей целью санкционных ограничений со стороны Соединенных Штатов станет военно-промышленный комплекс России.

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