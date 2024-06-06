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Кирилл Царев: в мае Сбер выдал почти 2,8 тыс. "Ипотек для IT"

Кирилл Царев: в мае Сбер выдал почти 2,8 тыс. "Ипотек для IT"

В мае 2024 года льготная программа "Ипотека для IT" стала популярнее "Дальневосточной" и "Арктической", рассказал в рамках Петербургского международного экономического форума первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев.

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